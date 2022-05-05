Левитс в Рижском замке вручил высшие государственные награды 73 общественным деятелям

В длинном списке в основном деятелей культуры — член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов, получивший награду за самоотверженную и профессиональную работу во время пандемии Covid-19.

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Орден Трех звезд вручатся за особые заслуги на благо Отечества в самых различных сферах — госуправлении, общественной или хозяйственной деятельности, спорте, культуре, науке, образовании и так далее. 4 мая Орденом Трех звезд были наградены 33 представителя латвийского общества.

Командирами Ордена Трех звезд стали бывший председатель Конституционного суда, профессор Юридического факультета Латвийского университета Санита Осипова. Еще будучи главой Конституционного суда, Осипова активно выступала за урегулирование отношений однополых пар. Сейм позже не утвердил ее кандидатуру на должность судьи Верховного суда. Награждена Осипова за вклад в укрепление латышского языка как единственного государственного — соответствующие дела также рассматривал Конституционный суд. Также статус командиров Ордена Трех звезд присвоен кинорежиссеру и сценаристу Давису Симанису, руководитель Национального киноцентра Дите Риетуме и и руководителю представительства фонда Конрада Аденауэра в странах Балтии Элизабете Бауере.

Среди офицеров Ордена Трех звезд — архитекторы Зайга Гайле и Инара Цауните, солист Латвийского национального балета Зигмарс Кирилко, актриса Нового Рижского театра Элита Клявиня, кинорежиссер и оператор Андрей Апситис, солист группы Pērkons Раймондс Барташевичс, старший руководитель Праздника песни и танца Элга Друлле и другие.

В длинном списке в основном деятелей культуры — член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов, получивший награду за самоотверженную и профессиональную работу во время пандемии Covid-19.

Кавалерами Ордена Трех звезд стали певица Ольга Раецка и несколько представителей латышского общества в Норвегии, Канады, Германии.

Орден Виестурса вручен 10 общественным деятелям. Эту награду вручают за достижения в отстаивании государственной независимости, поддержании госбезопасности и общественного порядка, охрану государственных границ, военные заслуги. Среди награжденных — Юрис Кусиньш, заместитель начальника Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны по вопросам пограничного контроля и иммиграции.

Крест признания был вручен 31 представителю латвийского общества. Это наградаза особые заслуги в государственной, общественной, культурной, научной, спортивной и просветительской работе.

Директор BIOR Айварс Берзиньш, председатель Научного совета Латвийского центра исследований биомедицины Янис Кловиньш, семейный воач и президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска, руководитель лаборатории Латвийского инфектологического центра Сергей Никишин, руководитель Центра хирургии легочных заболеваний Больницы Страдиня Даце Жентиня, директор по вопросам здравоохранения медицинского центра ARS Гунта Бабауска — получили эту награду за самоотверженную работу по борьбе с пандемией Covid-19.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.