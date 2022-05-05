Левитс в Рижском замке вручил высшие государственные награды 73 общественным деятелям
Foto: Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

В длинном списке в основном деятелей культуры — член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов, получивший награду за самоотверженную и профессиональную работу во время пандемии Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Орден Трех звезд вручатся за особые заслуги на благо Отечества в самых различных сферах — госуправлении, общественной или хозяйственной деятельности, спорте, культуре, науке, образовании и так далее. 4 мая Орденом Трех звезд были наградены 33 представителя латвийского общества.

Командирами Ордена Трех звезд стали бывший председатель Конституционного суда, профессор Юридического факультета Латвийского университета Санита Осипова. Еще будучи главой Конституционного суда, Осипова активно выступала за урегулирование отношений однополых пар. Сейм позже не утвердил ее кандидатуру на должность судьи Верховного суда. Награждена Осипова за вклад в укрепление латышского языка как единственного государственного — соответствующие дела также рассматривал Конституционный суд. Также статус командиров Ордена Трех звезд присвоен кинорежиссеру и сценаристу Давису Симанису, руководитель Национального киноцентра Дите Риетуме и и руководителю представительства фонда Конрада Аденауэра в странах Балтии Элизабете Бауере.

Среди офицеров Ордена Трех звезд — архитекторы Зайга Гайле и Инара Цауните, солист Латвийского национального балета Зигмарс Кирилко, актриса Нового Рижского театра Элита Клявиня, кинорежиссер и оператор Андрей Апситис, солист группы Pērkons Раймондс Барташевичс, старший руководитель Праздника песни и танца Элга Друлле и другие.

В длинном списке в основном деятелей культуры — член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов, получивший награду за самоотверженную и профессиональную работу во время пандемии Covid-19.

Кавалерами Ордена Трех звезд стали певица Ольга Раецка и несколько представителей латышского общества в Норвегии, Канады, Германии.

Орден Виестурса вручен 10 общественным деятелям. Эту награду вручают за достижения в отстаивании государственной независимости, поддержании госбезопасности и общественного порядка, охрану государственных границ, военные заслуги. Среди награжденных — Юрис Кусиньш, заместитель начальника Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны по вопросам пограничного контроля и иммиграции.

Крест признания был вручен 31 представителю латвийского общества. Это наградаза особые заслуги в государственной, общественной, культурной, научной, спортивной и просветительской работе.

Директор BIOR Айварс Берзиньш, председатель Научного совета Латвийского центра исследований биомедицины Янис Кловиньш, семейный воач и президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска, руководитель лаборатории Латвийского инфектологического центра Сергей Никишин, руководитель Центра хирургии легочных заболеваний Больницы Страдиня Даце Жентиня, директор по вопросам здравоохранения медицинского центра ARS Гунта Бабауска — получили эту награду за самоотверженную работу по борьбе с пандемией Covid-19.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?