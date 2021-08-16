Левитс: в трагических обстоятельствах нужно помогать как минимум тем афганцам, которые когда-то помогали нам

И Латвии, и всему Европейскому союзу, и НАТО нужно смотреть, как можно помочь в трагических обстоятельствах хотя бы тем конкретным афганцам, которые в свое время помогали нам, заявил LETA президент Латвии Эгилс Левитс.

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Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс (АР) попросил идентифицировать тех афганских граждан, которые помогали латвийской миссии в Афганистане, и рассмотреть возможность предоставить всем им убежище. По словам Пабрикса, речь может идти о 15 семьях.

В то же время Мадара Пуке, руководитель отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), объяснила LETA, что только после получения документов от Государственной пограничной службы УДГМ имеет основание начать рассмотрение заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса, а также получить подробную информацию во время личного интервью, соблюдая таким образом условия и процедуру, оговоренную Закона об убежище.

К тому же УДГМ сейчас не может дать ответ, в какой срок может быть решен вопрос о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса, более того, какими могут быть решения — получит ли конкретный проситель такой статус.

УДГМ особо подчеркивает, что согласно 1-й части 5-й статьи Закона об убежище у работников учреждений, вовлеченных в процесс предоставления убежища, нет права распространять информации о соискателях убежища и о факте подачи прошения о предоставлении убежища.

Напомним, что в воскресенье боевики исламистской группировки "Талибан" без боя вошли в пригород афганской столицы Кабул. С прошлой недели талибы взяли под свой контроль большую часть территории страны, нанося поражение афганским силам безопасности, перетаскивая их на свою сторону или вынуждая их бежать, несмотря на некоторую поддержку авиации США.

В аэропорту Кабула, сообщает DW, афганцы в панике штурмуют самолеты

В международном аэропорту афганской столицы царит хаос. Люди в панике пытаются сесть на самолеты, чтобы бежать от талибов. Американские солдаты делают предупредительные выстрелы, чтобы сдержать толпу.

Президент Латвии подчеркнул, что ситуация в Афганистане требует принципиального переосмысления глобальной стратегии НАТО и Запада. По мнению Левитса, такой широкомасштабный процесс размышлений должен привести к реалистичному и устойчивому результату. Он отметил, что первоочередная задача союзников и Латвии — укрепление безопасности всех стран НАТО.