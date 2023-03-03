Левитс в Украине в третий раз встретился с Зеленским
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс сегодня отправился во Львов, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Значимый и символичный визит президента Латвии в Украину. Спасибо за принципиальную поддержку, как в военном, так и в политическом плане, за четкое понимание того, что агрессору нельзя давать ни единого шанса. Украина и Европа победят!" — заявил Зеленский в социальных сетях.

Это уже третий визит Левитса в Украину с тех пор, как 24 февраля прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Президент Латвии активно выступает за создание международного трибунала, который мог бы использоваться для наказания России за ее преступления в Украине. Левитс также призвал страны Запада продолжать поддерживать Украину.

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