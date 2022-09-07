Левитс: влияние Московского патриархата на Латвийскую православную церковь как на одну из крупнейших конфессий недопустимо
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Влияние Московского патриархата на Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) как на одну из крупнейших традиционных конфессий Латвии недопустимо, заявил сегодня президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

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По словам Левитса, инициированные им поправки к закону о ЛПЦ направлены на то, чтобы предотвратить, "отсечь" потенциальное влияние Московского патриархата на ЛПЦ, которая является одной из крупных традиционных конфессий в стране.

ЛПЦ уже и так независима де-факто, и латвийские православные заслуживают того, чтобы она продолжала оставаться независимой церковью, какой была до советской оккупации, заявил президент.

Отвечая на вопросы, Левитс отметил, что в ходе подготовки законопроекта состоялись консультации с ЛПЦ.

Как сообщалось, президент внес в Сейм законопроект об изменении статуса ЛПЦ, чтобы она действовала полностью независимо и самостоятельно.

В настоящее время ЛПЦ работает при Московском патриархате, который в свою очередь поддерживает правящий режим и войну России против Украины.

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