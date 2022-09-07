Левитс: влияние Московского патриархата на Латвийскую православную церковь как на одну из крупнейших конфессий недопустимо

Влияние Московского патриархата на Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) как на одну из крупнейших традиционных конфессий Латвии недопустимо, заявил сегодня президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Левитса, инициированные им поправки к закону о ЛПЦ направлены на то, чтобы предотвратить, "отсечь" потенциальное влияние Московского патриархата на ЛПЦ, которая является одной из крупных традиционных конфессий в стране.

ЛПЦ уже и так независима де-факто, и латвийские православные заслуживают того, чтобы она продолжала оставаться независимой церковью, какой была до советской оккупации, заявил президент.

Отвечая на вопросы, Левитс отметил, что в ходе подготовки законопроекта состоялись консультации с ЛПЦ.

Как сообщалось, президент внес в Сейм законопроект об изменении статуса ЛПЦ, чтобы она действовала полностью независимо и самостоятельно.

В настоящее время ЛПЦ работает при Московском патриархате, который в свою очередь поддерживает правящий режим и войну России против Украины.