Левитс вместе с первой леди Латвии посетят похороны королевы Елизаветы II

Президент Эгил Левитс с супругой Андрой Левите примут участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II 19 сентября в Лондоне, сообщила агентству LETA руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

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После 70 лет пребывания на престоле Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет.

Государственные похороны королевы состоятся 19 сентября в 11.00 (13.00 по латвийскому времени) в Вестминстерском аббатстве.

Ожидается, что на похоронах будут присутствовать многие мировые лидеры, в частности, президент США Джо Байден с супругой.

После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын под именем Карла III.