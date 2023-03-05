Левитс во Львове обсудил создание спецтрибунала по агрессии России

Президент Латвии Эгилс Левитс на международной конференции "United for Justice" во Львове вновь заявил, что необходимо создать международный трибунал под эгидой ООН, который обеспечил бы ответственность России за агрессию против Украины.

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Во Львое на конференцию "United for Justice" приехали политики, юристы-международники, прокуроры, адвокаты, судьи и правозащитники, чтобы обсудить возможные пути привлечения к ответственности РФ за агрессию против Украины.

"Мир нуждается в реальном воплощении верховенства права, которое убережет человечество от права силы. Любая месть не способна сделать того, что может сделать право", - отметил президент Украины Владимир Зеленский, открывая мероприятие.

"Право может ликвидировать даже гипотетическую возможность ощущения

безнаказанности у тех, кто способен начинать террористические войны", - цитирует Зеленского Deutsche Welle.

Foto: Valsts kanceleja

Как сообщает пресс-служба президента Латвии, Левитс на конференции во Львове обратил внимание на то, что международное право запрещает агрессивную войну, но в настоящее время не существует международного суда, обладающего компетенцией судить о конкретной агрессии России против Украины.

Левитс указал, что виновные в преступлениях России против Латвии никогда не предстали перед судом, но пора исправить такой пробел в международном праве. По его словам, именно в последние десятилетия международное сообщество нашло способы борьбы с жестокими преступлениями, чтобы обеспечить привлечение к ответственности и справедливость.

Foto: Valsts kanceleja

В своем выступлении Левитс описал несколько возможных вариантов осуждения российской агрессии, в том числе через так называемый гибридный трибунал, рассматривающий международное преступление в рамках украинской правовой системы.

"В настоящее время ни один механизм не может осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии. Это неприемлемо, потому что преступление агрессии является причиной других крупных международных преступлений", — заявил президент Латвии.

Foto: Valsts kanceleja

По его мнению, к ответственности должны быть привлечены все, от "российского руководства до каждого российского солдата, который убивает, насилует, грабит и разрушает".

"Механизм международного права, который мы создадим, должен быть в состоянии обеспечить ответственность российского руководства", — подчеркнул Эгилс Левитс, добавив, что "Латвия вместе с другими странами-единомышленниками считает, что международный трибунал под под эгидой ООН может обеспечить ответственность российского высшего руководства".

Он также отметил, что Генассамблея ООН уже осудила агрессию России против Украины 2 марта 2022 года, тем самым установив, что агрессия имела место.

Foto: Valsts kanceleja

Президент Латвии убежден, что создание судебного трибунала возможно, нужна только политическая воля, которая среди демократических стран постепенно растет, что подтверждают январские резолюции Европарламента и ПАСЕ.

По мнению Левитса, создание международного трибунала необходимо для достижения справедливости в отношении Украины, а не для снижения нормы международного права, закрепленной в Уставе ООН с 1945 года, включая запрет агрессивных войн.

"Иначе мир вернется к военной анархии, а жить в таком мире никто не хочет. Создание такого трибунала — в интересах не только Украины, но и всего международного сообщества", — сказал Левитс.

Президент Латвии также призвал присутствующих обменяться мнениями о том, как бороться с ответственностью Беларуси, которая позволила России использовать свою территорию для совершения акта агрессии против Украины.

Во Львове Эгилс Левитс также обсудил правовые модели международного трибунала по делу о преступлении российской агрессии с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

Foto: Valsts kanceleja

В ходе встречи были обсуждены несколько моделей международного трибунала. В ходе разговора стало понятно, что в сложившейся ситуации было бы целесообразно в первую очередь сосредоточиться на создании трибунала, который базировался бы на соответствующей резолюции Генассамблеи ООН, но и другие варианты остаются в запасе. Обе стороны договорились о тесном сотрудничестве в решении этого вопроса.

По словам Костина, украинское правительство одобрило меморандум между Украиной и Международным уголовным судом (МУС). Соглашение позволит открыть в Украине офис МУС для более эффективного сотрудничества для сбора доказательств военных преступлений.

Foto: Valsts kanceleja

Костин выразил надежду, что Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины, создание которого было анонсировано в феврале, начнет работу в Гааге уже этим летом.

"Мы видим много заявлений о различных нарушениях: пытки военнопленных, обвинения в сексуальных и гендерных преступлениях, в целенаправленных обстрелах. Мы документируем показания, собираем доказательства, но доказательств много не бывает", - заявил главный прокурор МУС Карим Хан, который выступил на открытии конференции.

С начала войны в Украине и до 4 марта 2023 года украинские правоохранители зафиксировали более 72 600 военных преступлений со стороны РФ.