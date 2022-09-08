Левитс: "Война в Украине ярким лучом высветила остатки советской оккупации и колонизации на нашей земле"

Президент Латвии Эгил Левитс открыл последнюю сессию 13-го Сейма, обратившись к депутатам с напутственным словом. Глава государства назвал правительство Кришьяниса Кариньша "удивительно успешным и продуктивным". Также Левитс подчеркнул, что под влиянием российской агрессии в Украине, латвийское общество "лучше видит шрамы, оставленные оккупантами в нашей душе".

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Про шрамы, оставленные оккупантами

"Война против Украины также ярким лучом света осветила остатки советской оккупации и колонизации на нашей собственной земле. Они вплелись в нашу повседневную жизнь таким образом, что большинство общества к ним уже привыкла, но они продолжали отравлять наше общество на протяжении 30 лет", — заявил с трибуны Сейма президент Эгилс Левитс: "В течение 30 лет мы продолжали ходить по улицам, названным в честь тех, кто осуществлял оккупационную власть. За 30 лет мы приняли тот факт, что незнание государственного языка не является препятствием для устройства на работу, а незнание русского языка может им стать".

Левитс отметил, что "хотя национально ориентированная часть общества и представляющие ее политические силы всегда последовательно указывали на это колониальное наследие, не приличествующее современному демократическому национальному государству, попытки очистить его до сих пор не увенчались успехом".

"Но сейчас, под влиянием российской агрессии, наше общество стало более чутким, более проницательным, оно лучше видит эти шрамы, оставленные оккупантами в нашей душе", — сказал Левитс.

По мнению президента, 13-й Сейм принял уже ряд важных решений по "очищению нашей страны от последствий советского колониализма".

"Памятник оккупантам снесен. Он больше не будет служить кремлевскому идеологическому ритуалу. К ноябрю по всей стране исчезнут и памятники, прославляющие оккупацию. Российские пропагандистские каналы закрыты", — перечислил с трибуны Сейма эти решения Левитса: "У спецслужб и полиции есть законные основания для принятия мер против героизации российского империализма и агрессии в нашем публичном пространстве".

Левитс отметил то, что общество было вовлечено в процесс доказательства неоправданного распространения русского языка, и это "заставило многих осознать, это наиболее заметное проявление колониального наследия".

Президент страны перечислил и те законопроекты, которые в сфере освобождения от последствий советской оккупации еще предстоит принять 13-му Сейму.

Поправки к Закону "Об образовании", предусматривающие переход на обучение только на государственном языке. По мнению Левитса, это чрезвычайно важная реформа, поскольку, если дети будут вместе учиться на государственном языке, то они естественно, с юного возраста "врастут в систему демократических ценностей Латвии".

Левитс напомнил о том, что Министерство юстиции сейчас работает над законом, который "должен предотвратить любую возможность дискриминации латышей на их собственной земле" (речь идет о законопроекте, который ограничит использование русского языка в общественных местах). Президент выразил надежду, что Сейм приступит уже в этой сессии к рассмотрение этого законопроекта.

Эгилс Левитс призвал и к безотлагательному принятию Сеймом поправок к Закону "О Латвийской Православной церкви" (ЛПЦ), который он сам и инициировал. Поправки предусматривают разрыв отношений ЛПЦ с Московским патриархатом. Сейм в четверг, 8 сентября, уже принял законопроект к рассмотрению.

"Мы часть европейской культуры, мы часть демократического мира. Пора полностью освободиться от колониального наследия оккупационного режима, видимого и невидимого, которое осталось до сих пор. Это достойно нашей независимой, демократической, национальной страны Латвии. И это достойно свободной нации", — заявил в своем напутствии к депутатам Эгил Левитс.

О правительстве Кариньша

Кабинет министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") — первый в истории Латвии, проработавший весь срок Сейма, подчеркнул президент, отметив, что это в некотором роде парадокс.

Правительство было создано партией "Новое Единство", получившей наименьшее представительство в 13-м Сейме, а одна из партий, получивших широкое представительство (KPV.LV) по сути прекратила свое существование. Несмотря на то, что коалицию с трудом создавали на стыке 2018-2019 годов очень разные идеологически политические силы, по мнению Левитса, правительство оказалось "удивительно стабильным и продуктивным".

Два вызова — Covid-19 и война

Президент напомнил про два неожиданных и тяжелых кризиса, выпавших на долю 13-го Сейма — глобальная пандемия и война России против Украины. Эти кризисы полностью изменили намеченную политическую повестку дня, и именно 13-й Сейм принял значительное количество концептуально важных законов. Среди них Левитс отметил значительное укрепление национальной безопасности — в Латвии увеличено представительство союзнических сил НАТО, расходы на оборону будут увеличены до 2,5% от валового внутреннего продукта. Проведен "капитальный ремонт" финансовой системы, восстановлена репутация Латвии, отметил Левитс.

В своей речи президент подчеркнул, что Латвия продолжит помогать Украине.

Энергетика: "мы топчемся перед открытой дверью"

По мнению Левитса, "13-й Сейм своевременно и взвешенно, реагируя на обеспокоенность населения повышением цен на энергоресурсы принял решение частично его компенсировать и поддержать домохозяйства, которые пострадают особенно сильно". На поддержку пока выделено 442 миллиона, напомнил президент.

Еще 50 миллионов предназначены для поддержки энергоемких компаний.

"Однако не было бы намного лучше и намного дешевле, если бы ветряные электростанции уже работали, а не только планировались? Если бы терминал сжиженного газа был построен три года назад? Если бы многие домохозяйства уже перешли на возобновляемые источники энергии и дома уже были утеплены? Все это было известно много лет назад, теперь мы начинаем это делать", — упрекнул политиков Левитс: "Европейская комиссия анонсировала "Зеленый курс" еще в 2019 году. Однако есть ощущение, что мы годами топчемся перед открытой дверью, не в силах сделать решительные шаги. Я не думаю, что так должно продолжаться".