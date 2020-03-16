Левитс встретится с премьером, министром здравоохранения и эпидемиологом ЦПКЗ

В понедельник президент Эгил Левитс проведет встречу с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром здравоохранения Илзе Винькеле, а также директором департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрием Перевощиковым, сообщили в канцелярии президента.

Встреча пройдет в Рижском замке и начнется в 9 часов утра. После встречи состоится пресс-брифинг.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением "Covid-19" в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет в силе до 14 апреля.

В свою очередь в субботу на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение о том, что с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайного положения приостанавливаются все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

Также с 17 марта вводится временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.

В то же время граждане Латвии и иностранцы, которые проживают в стране на постоянной основе, смогут вернуться в Латвию через упомянутые пункты пересечения границы. В свою очередь граждане других стран, желающие вернуться домой, смогут через них Латвию покинуть.