Левитс: вторжение в Украину — это начало конца путинского режима

Президент Латвии Эгилс Левитс в интервью агентству LETA заявил, что вторжение в Украину означает начало конца режима Владимира Путина.

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Глава государства подчеркнул, что западное общество не может принять мировой порядок, при котором Россия будет диктовать свои правила другим странам или, как в случае с Украиной, отказывать стране в праве на существование.

Президент считает, что в отличие от некоторых западных обществ, у Латвии никогда не было иллюзии о сущности России, и, по его мнению, хорошо, что многие западные страны теперь стали открывать глаза на то, чем на самом деле является российский режим.

"Уйдет он в отставку или нет, я не могу сказать, но в любом случае западное общество не может принять миропорядок, при котором Россия диктует свои правила другим странам. (..) Это неприемлемо", — сказал Левитс, добавив, что западное общество, НАТО как самая сильная в мире военная оборонная организация и Европейский союз (ЕС), как самый сильный в мире экономический союз, недвусмысленно и очень четко выступили против российской агрессии и экспансии.

Левитс также надеется, что у российского общества скоро откроются глаза на происходящее, и уже сейчас видно, что сам Путин не ожидал протестов со стороны части российского общества, несмотря ни на какие жестокие репрессии в отношении оппозиции.

"Автократические режимы, с одной стороны, крепки, с другой — хрупки. Как стекло, когда к нему прикоснешься, оно твердое, а если его немного коснуться в нужном месте, оно разбивается. Это системная слабость России и любого другого автократического режима", — говорит Левитс.

Президент Латвии также считает, что в скором времени будет принят третий пакет санкций в отношении России.