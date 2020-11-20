Левитс: введенные правительством ограничения не нарушают Сатверсме

В пятницу, 20 ноября, президент Латвии Эгилс Левитс, принял участие в дискуссии "На повестке дня — безопасность здоровья". Как заявил глава государства в ходе дебатов, введенные сейчас правительством в связи с Covid-19 меры не ограничивают свободу человека и гарантированные Сатверсме (Конституцией) права человека.

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Как сообщает LETA, Левитс сослался на то, что в Сатверсме также прописан пункт 116, который разрешает на время ограничить права человека на некоторое время, чтобы защитить безопасность и благополучие других людей. Поэтому с юридической точки зрения, несмотря на то, что в Латвии сейчас введены различные ограничения "выходит так, что эти ограничения не нарушают Сатверсме".

Президент пояснил по этому поводу, что обязанностью государства является защита здоровья и жизни своих жителей. Кроме того, у людей также есть право требовать от других людей соблюдения введенных властями ограничений, чтобы обеспечить защиту своего здоровья.

Левитс также признал понять, что в ограничениях соблюдается принцип соразмерности — например, урезается время работы развлекательных мест и магазинов, торгующих одеждой, но при этом продуктовые магазины продолжают работу. "Потому что продукты — более необходимый товар, чем одежда или какой-то концерт", — отметил глава государства.