Левитс: введенные правительством ограничения не нарушают Сатверсме
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

В пятницу, 20 ноября, президент Латвии Эгилс Левитс, принял участие в дискуссии "На повестке дня — безопасность здоровья". Как заявил глава государства в ходе дебатов, введенные сейчас правительством в связи с Covid-19 меры не ограничивают свободу человека и гарантированные Сатверсме (Конституцией) права человека.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает LETA, Левитс сослался на то, что в Сатверсме также прописан пункт 116, который разрешает на время ограничить права человека на некоторое время, чтобы защитить безопасность и благополучие других людей. Поэтому с юридической точки зрения, несмотря на то, что в Латвии сейчас введены различные ограничения "выходит так, что эти ограничения не нарушают Сатверсме".

Президент пояснил по этому поводу, что обязанностью государства является защита здоровья и жизни своих жителей. Кроме того, у людей также есть право требовать от других людей соблюдения введенных властями ограничений, чтобы обеспечить защиту своего здоровья.

Левитс также признал понять, что в ограничениях соблюдается принцип соразмерности — например, урезается время работы развлекательных мест и магазинов, торгующих одеждой, но при этом продуктовые магазины продолжают работу. "Потому что продукты — более необходимый товар, чем одежда или какой-то концерт", — отметил глава государства.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

43

Source

rus.DELFI.lv

Tags

президент Латвии Эгилс Левитс Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
5 причин, почему именно сейчас – самое время начать подписывать документы в электронном виде
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro