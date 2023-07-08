Левитс: я чувствую, что проделал важную и нелегкую работу

Бывший президент Латвии Эгил Левитс считает, что за время своего президентства проделал важную и непростую работу.

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Левитс сказал в интервью телеканалу TV3, что в каком-то смысле его самым большим разочарованием было то, что не удалось создать институт Государственного совета, потому что политики не захотели создавать такой орган, который мог бы давать советы Сейму и правительству.

Левитс сказал, что его целью как президента было способствовать устойчивости Латвии, а популярность никогда не была приоритетом.

По мнению Левитса, во время его президентства была укреплена национальная безопасность, и он внес в это важный вклад. Также Левитс считает, что укрепил Латвию как национальное государство.

По мнению уходящего президента, при смене президента не изменится акцент на безопасности и внешней политике, а по другим вопросам Левитсу судить сложно, потому что он мало общался с будущим президентом Эдгаром Ринкевичем.