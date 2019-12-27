Левитс: За 30 лет многие нацменьшинства стали частью латышской нации

За 30 лет жизни в демократической, независимой и латышской Латвии многие нацменьшинства стали частью латышской нации, перешли на латышский язык общения, заявил в интервью Латвийскому радио-4 президент Эгил Левитс. По его словам, они также сохранили принадлежность к другим национальностям.

Левитс считает, что обозначение нацменьшинств словом "līdztautieši" (соотечественники), может быть довольно интересным решением.

"Оно может обозначать ту часть жителей другой национальной принадлежности, например, поляков, белорусов или русских, которые полностью интегрировались в латышскую нацию. В такой степени, что они говорят по-латышски, принадлежат к латышской культуре и ощущают себя латышами [..] Те, кто себя так ощущает, было бы хорошо, если они себя так и обозначали," — сказал президент.

Левитс считает, что это не ассимиляция, хотя такие процессы тоже происходят в обществе.