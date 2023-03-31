Левитс: западные страны извлекли уроки из ошибок, допущенных в отношении к России

Западные страны извлекли уроки из своих ошибок в отношении России и ее господствующей империалистической идеологии, заявил сегодня президент Эгилс Левитс, выступая с лекцией перед немецкими судьями и прокурорами.

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Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, сегодня в Веймаре Левитс с лекцией "Куда идет Европа?" участвовал в конгрессе судей и прокуроров Германии.

В лекции Левитс говорил о глобальной роли Европы, событиях, повлиявших на агрессивную войну России против Украины, и о том, как Европа и весь демократический мир должны реагировать на войну России в Украине.

Президент подчеркнул необходимость создания специального международного трибунала для расследования преступлений российской агрессии в Украине.

По его словам, аргумент о том, что до сих пор не было прецедента для такого трибунала и поэтому его не следует создавать, неприемлем. Международное право постоянно развивается, и каждый новый прецедент — это всегда шаг вперед по сравнению с предыдущей ситуацией. Так должно быть и на этот раз, подчеркнул Левитс.

Именно безразличие международного сообщества к предыдущим вторжениям России в Грузию в 2008 году и в Крыму в 2014 году побудило Россию к полномасштабному вторжению в Украину.

"Поэтому самое худшее, что мы можем сделать сейчас, — это ничего не делать", — сказал Левитс.

"Только сильный и единый Запад может противостоять агрессивному автократическому режиму", — сказал Левитс, повторив, что Запад должен всячески помогать Украине, чтобы она выиграла войну.

Президент также подчеркнул необходимость укрепления верховенства закона в Европе, что является необходимой предпосылкой единства региона. Кроме того, необходимо укреплять европейский суверенитет в военной, технологической и производственной сферах, чтобы уменьшить влияние других стран и держав на европейскую экономику и ситуацию с безопасностью.

По мнению Левитса, европейская безопасность зависит, во-первых, от победы Украины в войне и, во-вторых, от способности и решимости НАТО защитить свою территорию. Поэтому инвестиции в оборону — это инвестиции в мир, подчеркнул президент.