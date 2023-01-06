Левитс заверил Зеленского в поддержке Латвией Украины
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс в четверг провел разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого подчеркнул, что Латвия продолжит оказывать всевозможную поддержку Украине. Об этом Левитс сообщил в Twitter.

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Также он выразил свою поддержку позиции президента Украины по мирному плану.

Зеленский сообщил в Twitter, что у него состоялся плодотворный разговор с Левитсом, и поблагодарил его за твердую поддержку Латвии и разностороннюю помощь. Президенты договорились продолжать сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины.

Как сообщалось, с 24 февраля прошлого года военная поддержка, оказанная правительством Латвии Украине для противостояния вторжению России, достигла почти 300 млн евро, а граждане Латвии, предприятия и неправительственные организации собрали для Украины пожертвования на сумму около 19 млн евро.

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