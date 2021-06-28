Левитс: заявление о правах ЛГБТ, подписанное Кариньшем, ни к чему Латвию не обязывает

У политического заявления о правах сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), подписанного премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, нет обязывающего юридического статуса, заявил в интервью Rīga TV24 президент страны Эгилс Левитс.

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Глава государства призвал принимать во внимание контекст, подчеркнув, что таких политических заявлений принимается не мало. В данном письме, являющимся реакцией на принятый в Венгрии новый закон, который Европейская комиссия считает дискриминирующим права ЛГБТ, сама Венгрия не упоминается. К тому же, акцентировал Левитс, политическое заявление подписали руководители 17 стран-участниц ЕС, а не подписали- 10 руководителей стран-участниц ЕС.

Эгилс Левитс отметил, что, если бы это письмо носило обязующий характер, то глава Кабинет министров должен был бы получить соответствующие полномочия и соблюсти установленную процедуру. Однако, если речь идет о позиции, то согласовывать ее заранее было не нужно.

Напомним, что 23 июня ряд стран ЕС, в том числе, Латвия призвали Еврокомиссию принять меры против Венгрии, принявшей закон, который ограничивает доступ молодежи к информации о гомосексуальности и трансгендерности.

В понедельник Национальное объединение призвало премьер-министра пояснить свое мнение о новом венгерском законе, высказанное им от имени Латвийского государства, сообщает LETA. Национальное объединение указало на то, что письмо, подписаннное Кариньшем, предварительно не обсуждалось с коалиционными партнерами.