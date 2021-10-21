Левренце о скандальном твите: "Популисты готовы перевернуть любой факт. Важно общаться с жителями на их языке"

Политики-популисты готовы перевернуть любой факт в свою пользу — например, твит, который фактически высмеивал риторику националистов в отношении русскоязычного населения Латвии. Об этом Delfi заявила политический активист, помощник депутата Сейма Мариса Мичеревкиса (AP) Селма Левренце.
Государственная полиция возбудила уголовный процесс против Левренце, которая написала в социальной сети Twitter пост следующего содержания: "Чем больше людей, говорящих по-русски, умрет, тем лучше латышскому языку" ("Jo vairāk cilvēku, kas runā krieviski, nomirs, jo labāk ies latviešu valodai"). Процесс начат по заявлению депутата Сейма Карины Спруде ("Закон и порядок").
"Это был ответ на твит, в котором был прокомментирован тот факт, что в Латвии сейчас такая тяжелая ситуация, и это связано с маленьким объемом информации о происходящем на русском языке. Я иронизировала по поводу того, как звучит риторика националистов, когда они блокируют в правительстве какие-то решения только ради того, чтобы не публиковать информацию на русском языке", — заявила Левренце Delfi.
"Конечно, латышский язык является единственным государственным языком, но у нас сейчас чрезвычайная ситуация, и нам нужно спасать жизни, — заявила Левренце. — Нам на самом деле необходимо, чтобы как можно меньше людей заражались и как можно больше людей прививались. По-моему, очевидно, что нам необходимо обращаться со стороны правительства и государства и к индийским студентам, чтобы они прививались, и к русской бабушке, которая живет у границы. И первому, и второму человеку важно это донести на их языке".
"Некоторые политики-популисты очень готовы перевернуть любой факт, который есть в публичном пространстве. Если учесть мою публичную активность, станет ясно, что на самом деле я всерьез так не думаю. Я иронизирую, потому что именно так говорят националисты. Думаю, как раз нехватка информации на русском языке создала почву для того, чтобы сказанное мной вырвали из контекста, — отметила Левренце. — Мне не сообщили о том, что начат уголовный процесс. Узнала об этом из твиттера. Я, конечно, подам свое объяснение о своем твите в полицию. У полиции сейчас много работы, (..) я хочу облегчить им работу, чтобы они могли полноценно тратить свое время на серьезные угрозы".