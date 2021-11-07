Льготы на электричество для многодетных. Как получить?
Foto: LETA

В сентябре изменился объем и порядок предоставления поддержки в оплате счетов за электричество для многодетных семей и других категорий населения. А с 1 ноября — размер помощи еще увеличился. Рассказываем, кто получил льготы автоматически, а кому — нужно написать заявление.

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Кто может претендовать на поддержку?

Поддержку при оплате счетов на электричество получают четыре категории жителей — малоимущие и нуждающиеся, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и инвалиды первой группы. В целом льготы имеют 75 тысяч так называемых защищенных пользователей.

Раньше льготникам оплачивали первые киловатты — многодетные за первые 300, остальным — за первые 100 могли расплачиваться по сниженному тарифу. С 1 сентября подход к предоставлению льготы изменился (вступили в силу новые правила Кабинета министров № 345 "Правила торговой услуги защищенного пользователя"). Вместо сниженного тарифа действует фиксированная сумма на оплату счета.

За реализацией поддержки теперь следит Государственное бюро по контролю за строительством, которое информирует поставщиков услуг о тех, кому полагаются льготы. В свою очередь, с 1 ноября вступили в силу изменения в правилах для защищенных пользователей. Изменился размер и порядок подачи заявки на поддержку.

С правилами можно ознакомиться здесь.

Как изменилась поддержка с 1 ноября?

С 1 ноября 2021 года до 31 декабря 2022 будут применяются следующие суммы поддержки:

  • для многодетных семей — 20 евро в месяц;
  • для лиц с инвалидностью 1-й группы — 15 евро в месяц;
  • для семей, которые заботятся о ребенке-инвалиде в возрасте до 18 лет — 15 евро в месяц;
  • для нуждающихся и малообеспеченных лиц — 15 евро в месяц.

Поддержка покрывает стоимость электроэнергии, услуг системы распределения и компоненты обязательной закупки. В случае, если человек подходит под сразу несколько критериев защищенного пользователя (нуждающееся или малообеспеченное домохозяйство, многодетная семья или семья, которая заботится о ребенке-инвалиде, или человек с инвалидностью 1-й группы или попечитель этого лица), поддержка будет суммироваться и ее можно использовать до конца календарного года.

Важно! Поддержка распространяется и на многодетные семьи, в которых хотя бы один из детей в возрасте от 18 до 24 лет получает общее, высшее или профессиональное образование. Многодетным семьям, в которых ребенок (или дети) в возрасте от 18 до 24 лет получают образование за границей необходимо подать заявления в Государственное бюро по контролю за строительством, а также узнать, не нужно ли заполнять специальные анкеты на сайтах поставщиков услуг.

Как проверить факт получения поддержки?

Статус, а также предоставленную вам уменьшенную плату можно проверить на www.latvija.lv (электронная услуга "Определение статуса защищенного лица"- Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana, код услуги — EP202 ) или обратившись в Государственное бюро по контролю за строительством (указать свое имя, фамилию и персональный код, приложив копию карточки Почетной латвийской семьи — Goda gimene 3+).

Как предоставляется поддержка?

Новая система сверяет данные по имеющимся базам и подает информацию поставщику услуг о том, что конкретному человеку предусмотрена льгота в таком-то размере. Необходимости писать заявления нет, поставщик услуги информируется о льготниках автоматически. В идеале льготы должны работать в отношении клиентов любого поставщика. Однако на текущий момент льготы действуют только у двух компаний — Tet и Latvenergo.

Для того, чтобы получить поддержку, мало входить в одну из групп защищенных пользователей. Договор с поставщиком услуг также должен быть заключен на имя получателя льгот.

Что делать, если скидка полагается, а статуса нет?

Если человек уверен, что он подходит под статус защищенного пользователя (кроме малоимущих и нуждающихся), а у него нет договор с поставщиком услуги — нужно заполнить форму заявки, указав номер договора, к которому следует отнести поддержку. Малообеспеченным/нуждающимся лицам, у которых нет договора, подавать заявку на поддержку следует в своей социальной службе.

Заявку можно отправить в Государственное бюро по контролю за строительством любым удобным способом:

  • на портале электронных услуг Latvija.lv, написав заявление учреждению;
  • на портале электронных услуг Latvija.lv "Подача предложений, жалоб, вопроса или запроса".
  • заявлением, подписанным безопасной электронной подписью и отправленным на aldis.sistema@bvkb.gov.lv или pasts@bvkb.gov.lv
  • заявление в бумажной форме подписанное рукой по почте на адрес Государственного бюро по контролю за строительством в Риге, улица Кр. Валдемара 157, LV-1013.

Если мы тратим меньше, чем предлагаемая скидка, можно ли снять деньгами?

Нет. Но выделенные государством деньги могут накапливаться в течение года. Если выделенная сумма за месяц не была потрачена (счет был ниже), то остаток перейдет на следующий месяц. Поддержка будет суммироваться, если ее получатель относится сразу к нескольким группам защищенных пользователей.

Более подробно о льготах можно узнать на сайтах Elektrum и Tet.

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