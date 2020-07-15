Льготы в рижском транспорте будут доступны только по достижению латвийского пенсионного возраста

Иностранные пенсионеры смогут бесплатно ездить в рижском общественном транспорте только по достижении латвийского пенсионного возраста, сообщили порталу DELFI в Рижской думе. Такие поправки сегодня приняла временная администрация Рижской думы.

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Решение было принято согласно рекомендациям Бюро Омбудсмена. Чтобы соблюсти принцип равенства, в дальнейшем иностранные пенсионеры, которые задекларированы в Риге, смогут получить льготы на проезд только по достижении установленного в Латвии пенсионного возраста.

Лица, рожденные после 1956 года, смогут продолжать использовать бесплатный проезд не дольше 180 дней после утверждения поправок — это примерно полгода.

В то же время администрация расширила льготы на проезд для тех, кто задекларирован на территории Риги, достиг пенсионного возврата, но из-за недостаточного страхового стажа не имеет права получать пенсию, а получает пособие социального обеспечения. Эти люди смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.

Вопрос бесплатного проезда для иностранных пенсионеров ранее вызвал возмущение среди оппозиции Рижской думы. До сих пор латвийские пенсионеры могли начать бесплатно ездить на общественном транспорте по достижении 63 лет, а российские, украинские и белорусские пенсионеры получали льготы в возрасте 55 лет. Оппозиция, Омбудсмен и Министерство благосостояния призывали ввести равные условия для всех пенсионеров, но изменения сначала были отвергнуты коалицией РД, а во второй раз так и не дошли до заседания Рижской думы.