Доходы операторов интерактивных азартных игра в третьей четверти этого года составили 28,759 миллионов евро — это на 8% меньше, чем в первую четверть года, когда доходы таких компаний составляли 31,382 миллионов евро. Представители отрасли связывают это с отношением жителей к кризисам — с тяжелые времена латвийцы сокращают расходы на развлечения.

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"По мере ухудшения экономической ситуации в стране граждане начинают экономить и сокращать свои расходы на необязательные траты, в первую очередь на развлечения", — объясняет представитель Латвийской ассоциации интерактивных азартных игр (LIAB) и операционный менеджер Entain (Optibet) Дайнис Ниедра.

Несмотря на то, что количество лицензированных операторов интерактивных азартных игр в этом году увеличилось, общий доход отрасли не увеличился, а это означает, что доходы отдельных операторов сократились.

"Во время экономических кризисов граждане демонстрируют финансовую грамотность, расходы населения на развлечения сокращаются. Так было и в 2009 году, когда доходы сектора сократились почти вдвое", — отметил Ниедра. Он предположил, что в третьем и четвертом квартале этого года с уменьшением расходов столкнутся и другие представители индустрии развлечений и отдыха — кинотеатры, бары, рестораны.

Ранее уже сообщалось о том, что жители Латвии с игорной зависимостью могут включить себя в реестр самоотверженных, который доступен на платформах игровых операторов. Также азартные игры в Латвии запрещены жителям с задолженностями по алиментам.

Судя по данным опроса, большая часть жителей Латвии осведомлена о реестре — 62% латвийцев отвечают, что знают о нем, 37% — нет.

Реестр работает с 2020 года и с тех пор более 37 тысяч человек добровольно внесли туда свое имя, среди них — 24 тысячи человек, на которых распространяется активный запрет участвовать в играх.

В то же время данные опроса показывают, что большинство жителей не знают, как отличить лицензированный игорный сайт от нелицензионного. 71% опрошенных ответили, что не знают, как отличить легальный сайт от нелегального, 16% знают, а 13% затрудняются с ответом. 45% респондентов вообще не знают, что существуют лицензионные и нелегальные сайты интерактивных азартных игр.

"То, что жители не знают, какие сайты интерактивных азартных игр в Латвии действуют в соответствии с государственными правилами и безопасны, а какие работают нелегально — серьезная проблема. Это представляет угрозу для игроков, так как известно, что реестр отказа работает только на лицензированных сайтах, и только лицензированные сайты используют инструменты ответственной игры, чтобы способствовать предотвращению зависимости", — сказал представитель LIAB, член правления William Hill Latvia Каспарс Разна.

По его словам, одна из причин такого незнания — полный запрет на рекламу азартных игр в Латвии, которого нет в большинстве стран Европы. Запрет касается распространения любой информации об азартных играх, в том числе и информации об ответственной игре", — подчеркивает Разна.