Либиня-Эгнере: 13-й Сейм сделал много

13-й Сейм много сделал за последние четыре года, но есть и незаконченные дела, заявила депутат Сейма Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

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Она заявила, что оценивает этот созыв на "хорошо", потому что сделано очень много. 13-й Сейм принял административно-территориальную реформу (АТР), реформу высших учебных заведений и достаточно быстро справился с вызовами, связанными с пандемией Covid-19.

"Сейм многое сделал для повышения покупательной способности населения", — сказала Либиня-Эгнере, напомнив, что было обеспечено и повышение пенсий.

Она также указала, что в 14-м Сейме, вероятно, в какой-то степени оставят возможность удаленной работы. "Это можно и нужно использовать", — сказала Либиня-Эгнере об уроках пандемии.

Говоря о незавершенных делах, Либиня-Эгнере отметила, что 13-му Сейму не делает чести решение не утвердить Саниту Осипову судьей Верховного суда, поскольку в данном случае был нарушен принцип разделения властей.

Также Либиня-Эгнере напомнила о попытке выполнить решение Конституционного суда путем принятия закона о гражданском союзе, которая не увенчалась успехом. "Решения Конституционного суда должны исполняться в правовом государстве", — добавила она.