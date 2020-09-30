Личные переговоры Урбановича попали в трансляцию заседания комиссии Сейма: политик грубо говорил о Вилксе

В ходе проведенного в среду, 30 сентября, удаленного заседания комиссии Сейма по запросам произошла непредвиденная ситуация: представитель "Согласия" Янис Урбанович не знал, что на тот момент Zoom-конференция транслирует звук с микрофона его компьютера, и вел личные переговоры, не стесняясь в выражениях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В частности, Урбанович разговаривал по телефону с коллегой по фракции, которого назвал "Ваня", и призывал его не поддерживать депутата Андриса Вилкса, так как он "уничтожил "Лиепаяс Металургс", а также в грубой призывал сказать "другим латгальцам", что Вилкса надо "валить".

Запись фрагмента Zoom-конференции, на которой слышны переговоры Урбановича, выложила в соцсети депутат Линда Лиепиня.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

"Я виноват. Не сдержался и употребил грубые слова. Приношу извинения всем, кому пришлось это услышать в прямом эфире, а также в записях, размещенных в соцсетях принципиальными коллегами. Особо приношу извинения Андрису Вилксу, которого считаю профессионалом высокого класса, хотя не всегда могу с ним согласиться", — заявил по этому поводу Урбанович в Facebook.

"Понимаю, что трудно найти оправдания мной сказанному, однако объясню, в какой ситуации из меня вырвались грубые слова. Изначально фракция "Согласия" приняла решение по вопросу выдвижения А. Вилкса на должность члена Совета Банка Латвии избрать свободное голосование. Когда об этом узнали члены Лиепайского отделения нашей партии, я получил очень много очень жестких упреков. Лиепайчане не забыли действия тогдашнего министра финансов во время кризиса Liepājas metalurgs, когда многие семьи были доведены до отчаяния. Я не мог не принять во внимание то, что они говорили. В этой эмоциональной атмосфере я сказал то, о чем сейчас очень сожалею", — пояснил сложившуюся ситуацию Урбанович.