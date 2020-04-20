Личный опыт с Covid-19: болезнь легче одолеть, чем бюрократию

Рижанка Инта благополучно выздоровела от коронавируса. Больничный закрыт, но полиция продолжает навещать ее с проверками, сообщает LTV в передаче Panorāma.

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Второй тест показал отсутствие вируса еще 10 апреля, 13 апреля был закрыт больничный лист.

"Это был понедельник. А во вторник моя семейный врач переслала все данные Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC). На этой неделе каждый день, кроме среды, меня посещала полиция и контролировала соблюдение моего карантина", — рассказала Инта.

Самое парадоксальное в этой ситуации то, что пока она болела, полицейские ее не навестили ни разу. Визиты начались, только когда врачи признали ее официально здоровой, и для прихода полиции больше не имелось никаких оснований. Инта объяснила полицейским, что она здорова и может не соблюдать карантин. А те ответили, что все понимают, но обязаны продолжать являться к ней, пока не придет информация от SPKC.

Предъявить закрытый больничный лист или негативный ответ на тест женщина не может: проверки проводятся дистанционно, полицейские подъезжают на машине к дому, звонят Инте и просят подойти к окну, показаться. Работает она дистанционно, из дома, поэтому до сих пор всякий раз при проверке оказывалась дома. Но теперь опасается выйти на улицу и оказаться необоснованно оштрафованной якобы за нарушение режима.

Представитель SPKC Илзе Арая сказала журналистам LTV, что данные о пациентах с Covid-19 для полиции актуализируются центром каждый день. При этом в госполиции сказали, что эта женщина в ее списках все еще значится как больная.