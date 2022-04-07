Лидер Национального объединения: в интересах Латвии не причинить себе санкциями больше вреда, чем России
Foto: LETA

В контексте санкций в интересах Латвии – не причинить себе больше вреда, чем подобные меры могут причинить России. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил лидер Национального объединения (НО) Райвис Дзинтарс.

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По его словам, Латвия как страна, граничащая с Россией и Белоруссией, очень хорошо осознает то, что сейчас Украина защищает от пуль и Европу. Поэтому Латвия как никто другой мотивирована быть лоббистом Украины в Европе, настаивая на как можно более жестких санкциях.

"Мы знаем, что означают "империя зла" и ужас, который она вызывает, поэтому должны выступать за эффективные и по возможности действенные санкции", — сказал Дзинтарс.

НО полностью поддерживает тезис о том, что нужно отказаться от российского газа настолько быстро, насколько это возможно. Дзинтарс напомнил, что в настоящее время в Европейском союзе (ЕС) такая возможность рассматривается в перспективе трех лет, но, по его прогнозам, отказ от российского газа в ЕС может произойти и раньше.

По словам лидера НО, вне зависимости от собственных решений Латвия может оказаться в ситуации, когда российского газа больше не будет, поэтому необходим кризисный сценарий. Министерство экономики 11 апреля планирует представить возможные сценарии на случай кризисной ситуации, а также модели отказа от российского газа.

Необходимо обсудить также план экономии, так как возможность получать достаточные поставки газа зависит не только от Латвии. Латвия должна быть готова и к худшему сценарию, подчеркнул Дзинтарс.

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