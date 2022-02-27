Лидер РСЛ Мирослав Митрофанов: войну в Украине нужно остановить

Войну в Украине нужно остановить, заявил LETA председатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов. "Все интересы, обвинения, интерпретации истории больше не важны. Главное остановить гибель людей", — отметил он.

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РСЛ, по словам Митрофанова, выступает за прекращение боевых действий и начало переговоров.

Лидер РСЛ признал, что чувствует большое разочарование: в течение последнего месяца в интервью он утверждал, что войны не будет: "Я верил в то, что это хитрые маневры, что это шантаж, но войну не допустят". Прогнозировать развитие ситуации в Украине он отказался.

При этом в Латвии важно не допустить возникновения конфликтов и обострения ситуации. Общество было поляризовано под влиянием Covid-19, теперь к этому прибавилась война. "Взгляды стали более радикальными, мнения по поводу происходящего существенно различаются", — заявил Митрофанов и призвал всех думать о том, что они делают, и поступать по совести.