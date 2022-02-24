Лидер "Согласия" Урбанович осудил нападение России на Украину
Foto: LETA

Председатель правления оппозиционного "Согласия" Янис Урбанович осудил нападение России на Украину.

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"Моя первая реакция сегодня, как и у всех граждан Европы, — гнев и отчаяние. Современная российская власть сделала осознанно выбор в пользу начала войны в Европе. С оружием против своих братьев и сестер в Украине. Здравый смысл не победил", — говорится в заявлении Яниса Урбановича: "Сегодня я вместе с украинским народом. Я надеюсь, что ему хватит сил защитить свою землю и своих людей. Я жду, что вся Европа едино и без промедления выступит вместе в поддержку Украине. Я надеюсь, что российский народ поймет, что это его ответственность. Я надеюсь, что именно российский народ остановит это безумие, остановит зачинщиков войны в Москве!".

В заявлении лидера "Согласия" сказано: "Осуждая эту агрессию, мы поддержим усилия Европейского союза по восстановлению уважения к международному праву и нормам на нашем континенте. Мы будем работать с правительством Латвии, чтобы поддержать государственность Украины и облегчить страдания мирного населения. Я возьму на себя ответственность утверждать, что члены моей партии солидарны с моими взглядами".

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