Лидер "Согласия" Урбанович призывает остановить "вспышку русофобии"

Председатель правления оппозиционного "Согласия" Янис Урбанович по следам парламентским дебатам, в ходе которых некоторые депутаты позволили себе назвать русскоязычных жителей "оккупантами", заявил, что политическая элита страны должна "показать, что это морально и юридически наказуемо".

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"Как известно, гниение начинается с головы. И с тех голов, которые причисляют себя к сотне самых умных. Когда с трибуны Сейма в очередной раз начинают кричать об "оккупантах", которые "никак не уберутся", о тех, кто готов "перерезать нам горло", это допускается. Главный молоток Сейма, который в соответствии с Регламентом парламента, должен немедленно прерывать речи вражды, молчит… ", — отмечает Урбанович: "Я убежден, что ответственная, мыслящая часть политической среды понимает, что надо остановить эту вспышку русофобии. Что надо показать, что это морально неприемлемо и юридически наказуемо. Чтобы в обществе это стало дурным тоном, и чтобы к неприемлемости этого с уважением относились даже различные политические клоуны и политические однодневки. К сожалению, сейчас мы движемся в противоположном направлении".

Лидер "Согласия" отмечает, что важно, что мы хотим увидеть в своем фокусе зрения. "Тех отдельных личностей, которых охотно подыскивают СМИ, чтобы иллюстрировать "проделки русских"? Или все-таки будем смотреть на молодых людей, которые свободно говорят, по крайней мере, на трех языках и полностью идентифицируют себя с Латвией?", — задается Урбанович: "С какими чувствами эти русские молодые люди должны воспринимать выкрики представляющего государственную власть депутата: оккупанты, я вас ненавижу!"

По мнению лидера "Согласия", Латвии ничего не удастся добиться без взаимного уважения. "Ни переживания прошлого, ни идущая на Украине война не могут оправдать речи вражды по отношению к тем, кто живет рядом, по отношению к другим гражданам Латвии. Призываю коллег из парламента, всех политиков, всех людей в Латвии провести такие границы и не преступать их. Это море ненависти надо вычерпать, и чем быстрее, тем лучше будет для всех", — считает политик.