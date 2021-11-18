Лидеры по заражениям — люди 30-39 лет, новых инфицированных нет только в Вараклянском крае
Foto: Pixabay

Последнее время намного чаще всего заболевают люди до 49 лет. Даугавпилс превысил двухнедельную заболеваемость Латвии на 50%. Новых зараженных нет только в Вараклянском крае. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В среду в Риге выявили 364 новых заболевших, а 14-дневный кумулятивный показатель снизился до 5 658 случаев.

В Даугавпилсе зафиксировали 90 новых случаев (14-дневный показатель — 1253), в Лиепае — 57 (821), в Валмиерском крае — 47 (537), в Елгаве — 46 (482), в Огрском крае — 44 (533), в Талсинском — 36, в Баусском, Цесисском, Тукумском краях и Юрмале — по 27, в Кекавском — 26, в Екабпилсском — 25, в остальных — меньше. Ни одного — только в Вараклянском крае.

В среду в Латвии выявлен 1221 новый случай Covid-19, из всех новых зараженных 765 — не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 456 вакцинированы. 26 инфицированных скончались. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости по Латвии Covid-19 снизился до 935 случаев на 100 000 населения. Этот показатель, позволяющий сравнить уровни заболеваемости в районах с разным населением, в 16 муниципалитетах. В Даугавпилсе он достиг 1554, 1 — это выше среднелатвийского на 50%.

Почти во всех самоуправлениях Латвии, кроме шести, кумулятивные двухнедельные показатели за вчерашний день уменьшились: в Риге — на 329 случаев, в Даугавпилсе — на 126, а в Екабпилсском районе — на 61. Рост зафиксирован в Валмиерском крае — уна 14 человек, в Талсинском — на 12, в Гулбенском — на семь.

Наибольшее число новых инфицированных в среду — 216 человек — в возрасте от 30 до 39 лет, 177 — в от 40 до 49 лет, 165 — в от 10 до 19 лет, в других возрастных группах зараженных значительно меньше.

За последних две недели тоже лидирует заболеваемость в возрастной группе 30-39 лет.

Подробная инструкция от Минздрава, что делать, если у вас (кажется) Covid-19 - здесь. Актуально особенно во время праздников.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Koronavīruss Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту