Лидеры по заражениям — люди 30-39 лет, новых инфицированных нет только в Вараклянском крае

Последнее время намного чаще всего заболевают люди до 49 лет. Даугавпилс превысил двухнедельную заболеваемость Латвии на 50%. Новых зараженных нет только в Вараклянском крае. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В среду в Риге выявили 364 новых заболевших, а 14-дневный кумулятивный показатель снизился до 5 658 случаев.

В Даугавпилсе зафиксировали 90 новых случаев (14-дневный показатель — 1253), в Лиепае — 57 (821), в Валмиерском крае — 47 (537), в Елгаве — 46 (482), в Огрском крае — 44 (533), в Талсинском — 36, в Баусском, Цесисском, Тукумском краях и Юрмале — по 27, в Кекавском — 26, в Екабпилсском — 25, в остальных — меньше. Ни одного — только в Вараклянском крае.

В среду в Латвии выявлен 1221 новый случай Covid-19, из всех новых зараженных 765 — не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 456 вакцинированы. 26 инфицированных скончались. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости по Латвии Covid-19 снизился до 935 случаев на 100 000 населения. Этот показатель, позволяющий сравнить уровни заболеваемости в районах с разным населением, в 16 муниципалитетах. В Даугавпилсе он достиг 1554, 1 — это выше среднелатвийского на 50%.

Почти во всех самоуправлениях Латвии, кроме шести, кумулятивные двухнедельные показатели за вчерашний день уменьшились: в Риге — на 329 случаев, в Даугавпилсе — на 126, а в Екабпилсском районе — на 61. Рост зафиксирован в Валмиерском крае — уна 14 человек, в Талсинском — на 12, в Гулбенском — на семь.

Наибольшее число новых инфицированных в среду — 216 человек — в возрасте от 30 до 39 лет, 177 — в от 40 до 49 лет, 165 — в от 10 до 19 лет, в других возрастных группах зараженных значительно меньше.

За последних две недели тоже лидирует заболеваемость в возрастной группе 30-39 лет.

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