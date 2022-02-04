Лидеры стран Балтии на следующей неделе встретятся с канцлером Германии

Лидеры стран Балтии в четверг, 10 февраля, встретятся в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудят с Шолцем нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе, сообщил пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаев.

Как сообщалось ранее, 14 и 15 февраля канцлер Германии посетит Киев и Москву.

Германия традиционно была более открыта для сотрудничества с Россией, чем другие западные страны, но сейчас между двумя странами возникла напряженность.

Россия объявила в четверг, что закрывает офис немецкой вещательной компании Deutsche Welle в ответ на решение Берлина прекратить вещание немецкоязычного канала RT, который является рупором российской пропаганды.

Президент Франции Эммануэль Макрон также посетит Киев и Москву на следующей неделе.

Европейские лидеры активизируют дипломатические усилия по разрядке в отношениях между Россией и Украиной напряженности, которую усугубила концентрация российских войск у границ страны-соседа, вызвав опасения о новом вторжении.