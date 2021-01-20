Лидеры стран Балтии призывают ЕС договориться о сроках вакцинации от Covid-19
Foto: Europa.eu

Президент Литвы и премьер-министры Латвии и Эстонии обратились к руководству структур Евросоюза (ЕС) с призывом на ближайшем заседании Европейского совета договориться о целях и сроках достижения коллективного иммунитета граждан ЕС.

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Гитанас Науседа, Кришьянис Кариньш и Юри Ратас призвали лидеров ЕС сообща предпринять безотлагательные действия для обеспечения ускорения процесса вакцинации и его эффективности, сообщили в офисе президента Литвы.

"Для достижения коллективного иммунитета в ЕС нам нужно быть амбициозными как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Определение четких сроков и конкретные обязательства помогут ускорить процессы вакцинации", - говорится в письме президента и премьеров балтийских государств.

Главы стран Балтии подчеркнули, что вакцинация является основным инструментом в деле спасения жизней, ослабления карантинных ограничений и возврата к устойчивому экономическому росту. Для достижения этой цели необходимо увеличить мощности по производству вакцин и ответственно координировать действия государств-членов.

В своем письме главы стран Балтии также обращают внимание на то, что необходимо найти способ оказания помощи странам Восточного партнерства в борьбе с трудностями вакцинации. Лидеры балтийских стран призвали Европейскую комиссию подготовить предложения о создании общего механизма оказания помощи странам, граничащим с ЕС.

Письмо глав балтийских стран направлено председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также премьер-министру председательствующей в ЕС Португалии Антониу Кошта.

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LETA

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LETA

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президент Литвы Евросоюз Кришьянис Кариньш
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