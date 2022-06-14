Lido заплатит штраф в связи со смертью работницы

Государственная инспекция труда (VDI) назначила четыре денежных штрафа в связи нарушениями, выявленными после гибели посудомойщицы в ресторане Lido Vērmanītis.

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VDI завела пять дел об административных нарушениях, в связи с четырьмя из них назначены штрафы в размере от 280 до 580 евро, рассказала агентству LETA ведущая эксперт в анализе данных и вопросах статистики VDI Илзе Калниня. Пятое делопроизводство еще продолжается.

В прошлом году в ресторане Vērmanītis сети Lido в грузовом лифте погибла посудомойщица.

"У посудомойщицы это был второй рабочий день. В предыдущий день она ознакомилась с правилами трудовой безопасности, что видно на видеозаписи предприятия, одна она не подписала инструктаж о безопасности труда. Это полностью немыслимо и необъяснимо, почему человек попал в грузовой лифт и был раздавлен насмерть", — сказал тогда совладелец Lido Кирсонс.

В 2020 году концерн предприятий общепита Lido работал с оборотом в 29,687 млн ​​евро, что на 47,1% меньше, чем годом ранее. Убытки группы увеличились в несколько раз, достигнув 3,244 млн евро, сообщает Firmas.lv. Сама компания Lido в 2020 году имела оборот 25,94 миллиона евро, что на 41,7% меньше, чем годом ранее, а убытки компании снизились на 21,4% и составили 2,005 миллиона евро.