"Лиепайская" моржиха умерла по дороге в зоопарк Хельсинки

Самка моржа, которую в начале июля заметили в Лиепае, умерла во время ее транспортировки в зоопарк Хельсинки, сообщает финское издание YLE.

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По мнению Нины Тронти, заместителя директора по зоологическим вопросам, причиной смерти стало сильное истощение животного.

Моржиха, объявившаяся во дворе частного дома в финском городке Котка, уже во вторник выглядела истощенной. Ей дали снотворное в семь вечера, чтобы транспортировать в зоопарк в Хельсинки, но по дороге животное скончалось.

"Моржиха уже во вторник днем была очень апатичной, практически не двигалась и тяжело дышала. Давать снотворное животным в таком состоянии — это всегда риск, но мы прежде всего хотели помочь, — рассказала Тронтти. — Моржиха самостоятельно отправилась в очередной заплыв до Котки, так что поймать ее в открытом море было бы сложно. Мы надеемся на понимание, ситуация была новой для всех для нас. Мы пытались действовать так, чтобы не навредить животному".

Сейчас моржиху должен исследовать патологоанатом. Вскрытие должно показать, что стало причиной смерти животного — сильное истощение или болезнь.

Эксперты полагают, что животное заплутало в балтийских водах, где ему не хватило питания. Моржи питаются, в числе прочего, большим количеством мидий и ракушек.

Как сообщалось ранее, в ночь с 3 на 4 июля моржиху видели в Лиепае. Ранее животное было замечено на побережье российской части Куршской косы. Из Латвии животное продолжило свой путь в Финляндию, где очевидцы заметили его спящим во дворе частного дома в городе Котка.