Лиепайские парашютисты установили новый рекорд Латвии
Foto: Lepaja.lv

Во вторник на Лиепайском аэродроме поставлен новый рекорд Латвии в парашютном спорте – 29 парашютистов образовали фигуру на высоте в 5,2 километра, сообщает портал Lsm.

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"Сегодня мы переписали историю парашютного спорта латвии. Рекорд поставили 29 ведущих парашютистов из Латвии, Литвы и Эстонии, которые готовились и ждали этого дня 13 лет. Специально для этого мероприятия из Германии прибыли два летательных аппарата, которые подняли участников рекорда на высоту в 5,2 километра. Тренировки и командная работа позволили нам добиться наилучшего результата", — заявил председатель правления Латвийской федерации парашютистов Эдгар Вейгурс.

Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году 27 парашютистами.

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