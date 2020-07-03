Лиепайский и Даугавпилсский университеты объединятся с LLU

Три латвийских университета - Лиепайский, Даугавпилсский и Латвийский Сельскохозяйственный университет (LLU), - решили объединиться с целью сохранить статус университетов. Учреждения собираются заключить договор о сотрудничестве, в рамках которого объединят ресурсы и интегрируют свои программы обучения, сообщает LSM.lv.

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Согласно реформе высшего образования, чтобы вуз мог сохранить статус университета, в нем должны учиться не менее 4000 студентов. Чтобы достигнуть этого показателя, три региональных университета решили объединиться. Глава Лиепайской думы Янис Вилнитис (Латвийское объединение регионов) сообщил, что сообщил об этой идее министру образования Илге Шуплинске (НКП) и она её поддержала.

“Создание консорциума с единой стратегией, региональным развитием и уважением к нуждам конкретного региона, притом не теряя связи с исследовательской работой - это очень хорошая возможность”, - сказала Шуплинска.

Ректор Латвийского Сельскохозяйственного университета Ирина Пилвере указала, что в первую очередь вузы начнут тесно сотрудничать во всех основных сферах деятельности, начиная с науки, заканчивая материальными ресурсами. “Мы сможем совместно планировать реализацию программ обучения. Например, если в LLU есть очень хорошая программа по инженерным наукам, а в Лиепайском университете такой нет, то мы можем перенести эту программу в Лиепаю”, - объяснила Пилвере.

Договор о сотрудничестве будет заключен 8 июля.