Лиепайский университет: в Латвии катастрофически не хватает учителей латышского
Foto: DELFI

Лиепайский университет призывает получить профессию учителя латышского языка. Представитель университета Симона Лайвениеце рассказала агентству LETA, что в этом году стались незаполненными 1000 вакансий педагогов, и нехватка учителей латышского языка была катастрофической.

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Университет предлагает пройти обучение преподаванию латышского языка и литературы. Этот подпрограмма учебной программы "Учитель".

Прием на программу продлится до 20 января.

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