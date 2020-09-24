Лиепая купит еще два трамвая и проложит 1,5 км трамвайных путей: проект обойдется почти в 13 млн евро

За 12,83 млн евро в Лиепае планируется реконструировать еще 1,55 км трамвайных линий и приобрести два новых трамвая, сообщил заместитель председателя Лиепайской городской думы Гунарс Ансиньш.

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"Для того, чтобы трамвай стал еще более востребованным видом транспорта, необходимо полностью обновить парк вагонов, поэтому предусмотрена покупка еще двух трамваев, таким образом, у Лиепаи будет 14 новых трамваев", — сказал Ансиньш.

По заявлению самоуправления, после реконструкции движение трамваев станет более плавным, безопасным и быстрым. Реконструкция трамвайных путей значительно улучшит работу трамвайной транспортной системы, обеспечит регулярность движения трамваев, снизит риск технических аварий, а также предоставит возможность увеличить скорость движения и загруженность трамвайных линий, тем самым способствуя мобильности жителей.

Как сообщалось, на развитие трамвайной инфраструктуры в Даугавпилсе, Лиепае и Риге из Фонда сплочения планируется выделить 74,796 млн евро.