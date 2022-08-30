Лиепая: мост Калпакса после удара молнии застрял в открытом состоянии

Во вторник утром в Лиепае автомобили и пешеходы не могут пересечь разводной мост О. Калпакса, так как он застрял в разведенном состоянии, сообщила специалист по связям с общественностью управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.
Она сообщила, что ночью в электронную систему управления мостом попала молния, поэтому мост нельзя свести.
В настоящее время сотрудники охраны на обоих концах моста информируют водителей и пешеходов о технических неполадках, а специалисты работают над устранением проблемы.
Šorīt Liepājā automašīnas un gājēji nevar šķērsot O. Kalpaka tiltu, jo tilts pēc izgriešanas palicis atvērts kuģu kustībai. Naktī zibens iespēris tilta vadības elektroniskajā sistēmā, tādēļ tiltu nevar aizvērt. pic.twitter.com/PUYyjG8Nqs— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 30, 2022