Лиепая: священник перед заключением брака требует подписаться о поправках в понятии семьи
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Лиепайское отделение партии Par! направило открытое письмо министру юстиции Янису Бордансу и архиепископу Латвийской Евангелическо-Лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Янису Ванагсу с просьбой разъяснить просьбу лиепайского пастора о подписи о поправках.

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Как отмечает "Курземес вардс", лютеранский священник Янис Битанс, служащий в приходе Святой Анны, написал в сети Facebook о "дополнительных требованиях тем, кто планирует бракосочетание в церкви".

"Вместе с формальными требованиями необходимо подтверждение, что подписались за поправки в 110-й статье Сатверсме. Понятие естественной семьи — условие для святого брака и семьи. Симпатия, кокетство или лояльность ЛГБТ идеологии — препятствие к заключению брака в церкви" — сказано в заявлении.

В этой связи Par! призывает Министерство юстиции разъяснить, следует ли расторгать браки, в отношении которых настоятель той или иной конгрегации произвольно предъявил требования, не соответствующие правилам конфессии, Закону о регистрации актов гражданского состояния и противоречащие Сатверсме.

У Минюста также спросили, законно ли такое предъявление требований со стороны священнослужителя, и не пересек ли границы своей компетенции священник при фактическом выполнении функции, делегированной государством. Партия потребовала доказательства личного мнения или его высказывания.

В свою очередь от ЛЕЛЦ политики хотят пояснение, соответствует ли произвольное обязательное требование пастора подписать частную инициативу кассационным требованиям Синода ЛЕЛЦ, не нарушает ли Устав ЛЕЛЦ и не может ли быть расценено как нарушение пределов компетенции.

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