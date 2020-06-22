Лиго и коронавирусные ограничения: за что вас могут оштрафовать?

Вместе с отменой режима чрезвычайной ситуации были отменены и многие ограничения. Но не все — и за нарушения некоторых из них можно по-прежнему получить штраф. Портал Delfi разбирался, как отпраздновать Лиго так, чтобы ничего не нарушить.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Крупных мероприятий не будет



В этом году, чтобы не было большого скопления людей, в Риге не будут проводить традиционное празднование Лиго и ярмарку на Набережной 11 ноября и на Дзегужкалнсе. Однако небольшие мероприятия останутся.

К примеру, в культурном центре Iļģuciems пройдет выставка керамики, а в культурном центре Ritums в Старой Риге — выставка украшений, посвященных тематике Янова дня. В центре Ritums будут выступать 12 фольклорных коллективов, трансляцию концерта можно будет посмотреть онлайн на странице культурного центра в социальных сетях. В интернете можно будет посмотреть также запись прошлогоднего концерта Раймонда Паулса на набережной 11 ноября.

Можно будет поучаствовать и в мастер-классах. Например, Рижский музей фарфора с 9 по 30 июня по предварительной записи проводит мастер-классы Līgo darbnīcа, а дворец культуры Ziemeļblāzma с 19:00 22 июня ждет желающих на мастер-класс по плетению венков. Билет можно купить в кассах и на сайте Biļešu paradīze.

Публичные мероприятия во время пандемии разрешены только с семи утра и до полуночи.

Костры остаются



Ограничение по времени действуют только для публичных мероприятий, то есть никто не может запретить собраться с семьей у костра. Мероприятия считаются частными и в том случае, если они организованы и в общественных местах — то есть арендовать всей семьей баню или провести ночь на море можно.

Сайт Lvportals.lv цитирует представителя Госполиции Тома Садовскиса, который говорит о том, что не будет нарушением закона и собраться у себя дома или в саду для празднования с друзьями. "Но хотя для такой частной вечеринки нет ограничения по количеству человек, не нужно превращать ее в фестиваль", — отмечает он.

За что будут штрафовать?



За несоблюдение правил эпидемиологической безопасности физические лица могут быть оштрафованы от 10 до 2000 евро, а юридические — от 140 до 5000 евро. Несоблюдение правил — это нарушение карантина или самоизоляции, а также ограничений по количеству человек на мероприятии. Специально полиция частные мероприятия проверять не будет, но, если получит заявление, будет вынуждена реагировать.

Сейчас в помещениях могут собираться не более 100 человек (если размер помещения позволяет соблюдать дистанцию два метра), а на улице — до 300.

За столом в баре или ресторане не могут находиться более четырех человек, за столом снаружи — не более восьми. За соблюдение этого правила отвечает персонал ресторана, и работники имеют право отказать в обслуживании тем, кто собирается правило нарушать, а если они будут вести себя агрессивно — вызвать полицию.

Маски и дистанция — на совести жителей



Полиция и Государственная пожарно-спасательная служба призывают соблюдать социальное дистанцирование (2 метра) и дезинфицировать руки, если Лиго празднуется в более широком кругу.

Но соблюдение этого остается на совести самих жителей. После отмены режима чрезвычайной ситуации полиция больше не имеет права штрафовать и за отсутствие маски в общественном транспорте. Так, до конца минувшей недели муниципальная полиция проверила 1010 транспортных средств и выявила 1865 человек без масок. Почти все они получили замечания и предупреждения. При чрезвычайном положении штраф за это нарушение мог составлять до 2000 евро.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал отмечать Лиго в семейном кругу.

"Давайте на Янов день радоваться, но не позволим Covid-19 радоваться вместе с нами. Давайте отмечать ответственно, в семейном кругу, но не широко", — заявил он.