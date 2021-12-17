Ликвидация норок на звероферме Baltic Devon Mink пока откладывается

В четверг Группа оперативного руководства не поддержала предложение Министерства земледелия ликвидировать зараженных Covid-19 животных на звероферме SIA Baltic Devon Mink. Это следует из опубликованного протокола заседания Группы оперативного руководства.

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Ради норок внесут поправки в правила Кабмина?

Решение было принято с учетом обсуждения участниками совещания мнения Центра профилактики и контроля заболеваний о распространению инфекции Covid-19 и угрозе здоровью населения, исходящей от заболевших норок.

В то же время Группа оперативного руководства распорядилась, чтобы Министерство сельского хозяйства вместе с Продовольственно-ветеринарной службой, Министерством здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний подготовило поправки к Правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19". Эти поправки должны максимально снизить риск распространения инфекции Covid-19 на зверофермах с норками, предусматривать проведение мероприятий биологической безопасность, контроля и надзора.

Министерство сельского хозяйства вместе с Министерством юстиции и Государственной канцелярией также должны найти наиболее подходящее правовое решение для дальнейших действий, если распространенность инфекции Covid-19 на норковой ферме не улучшится после внедрения усиленных мер безопасности.

Норки легко переносят Covid-19

Эдвинс Ольшевскис, заместитель директора Департамента ветеринарного надзора Продовольственной и ветеринарной службы, сообщил LETA, что с момента обнаружения болезни у норок обеспечивается постоянное и усиленное наблюдение за здоровьем животных на звероферме Baltic Devon Mink. В том числе, регулярно берутся пробы на лабораторных исследований.

"Благодаря регулярным осмотрам и анализу ситуации можно было внимательно следить за динамикой болезни у норок на звероферме", — сказал Ольшевскис.

По его словам, результаты лабораторного исследования проб, взятых у норок в этой звероферме в декабре, показывают, что ситуация улучшилась, поскольку только у одной из 35 протестированных норок обнаружен вирус SARS-CoV-2.

Ольшевскис также пояснил, что с апреля, когда на звероферме была обнаружена инфекция Covid-19, у норок не наблюдалось никаких признаков заболевания Covid-19 или повышенной смертности. Это может свидетельствовать о том, что норки легко переносят заболевание.

"Следует отметить, что нормативные акты для норковых хозяйств устанавливают дополнительные требования по биобезопасности, выполнение которых контролирует Продовольственной и ветеринарной службы ФВС", — отметил Ольшевскис. Он также подчеркнул, что благодаря принятым мерам по борьбе с заболеванием инфекция Covid-19 не распространилась дальше из пораженной заболеванием норковой фермы и не была обнаружена на других норковых фермах.

У норок появились адвокаты

По словам представителей Baltic Devon Mink, руководство и акционеры компании привлекли к разрешению ситуации юристов фирмы Sorainen Ltd., которые активно сотрудничают с заинтересованными учреждениями. Цель — найти наилучший выход из сложившегося положения.

"Пока работа с учреждениями продолжается, Baltic Devon Mink и адвокаты Sorainen будут воздерживаться от дальнейших публичных заявлений" — заявила компания.

Как уже сообщалось, в ответ на отчет Центра профилактики и контроля заболеваний Министерство сельского хозяйства подготовило проект решения Кабинета Министров о о ликвидации норок на звероферме Baltic Devon Mink.

Продовольственно-ветеринарная служба обследовала другие фермы пушных зверей, рисков безопасности общества не обнаружила.

Ученые уже сообщали, что есть опасения по поводу развития новых угрожающих человеку мутаций Covid-19 на норковой ферме Baltic Devon Mink.

Изначально вирус передавался от человека норкам, но секвенирование показало, что вирус передавался в обоих направлениях и несколько раз, как сообщила Delfi исследователь Центра биомедицинских исследований и исследований Монта Бривиба.

Уже летом на норковой ферме сложилась необычная ситуация — когда в Латвии, как и в мире, убедительно доминировал штамм "дельта" Covid-19, норки и сотрудники зверофермы Baltic Devon Mink болели штаммом, который был распространен ранней весной.

Исследователи также были обеспокоены тем, что в образце вируса у норки зверофермы Baltic Devon Mink были обнаружены три значимые мутации, характерные для подвида "дельта". "Это заставило нас поверить, что мог быть внесен подвил "дельта" что произошла рекомбинация — два вируса слились в один", — пояснила Бривиба порталу Delfi.

Ученые считают, что продолжение распространения вируса между норками и сотрудниками фермы может привести к новому варианту Covid-19, который станет головной болью не только для Латвии, но и для всего мира.

Центра профилактики и контроля заболеваний также предлагал "искоренение давней вспышки заболевания".

Член правления Baltic Devon Mink Боб ван Ансем заявил LETA, что не считает необходимой ликвидацию норок: "Наше хозяйство находится на карантине, и мы принимаем множество мер, чтобы ограничить риск распространения вируса. Непосредственный риск — это наши сотрудники, которые на 100% вакцинированы. У наших сотрудников долгое время не было положительных тестов"".

Ван Ансем признал, что ликвидация норок приведет к огромным убыткам, и в этом случае предприятие запросит у государства компенсацию. Однако член правления компания не назвал конкретные суммы.

Информация Firmas.lv свидетельствует о том, что Baltic Devon Mink принадлежит зарегистрированному в Нидерландах предприятию Van Ansem Participaties B.V. Оборот Baltic Devon Mink в 2020 году составлял 1,4 млн евро, убытки — более 417 тысяч евро. Предприятие несет убытки с 2015 года.