Ликвидация Полицейской академии признана грандиозной ошибкой, которая до сих пор не исправлена

Ликвидация Полицейской академии в 2010 году была большой ошибкой - это признают как работники отрасли, так и высокопоставленные государственные чиновники, в том числе президент, пишет издание Diena.

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Это привело к перерыву в обучении старших сотрудников правоохранительных органов, поскольку ни в Колледже Государственной полиции, ни в университетах нельзя получить необходимых специальных знаний. Учебная программа "Работа полиции", которая есть в Рижском университете им. Страдиня (РУС) с 2018 года, является лишь краткосрочным решением.

Министерство внутренних дел (МВД) предлагает следующий сценарий: во-первых, открыть учебный центр для следователей на базе колледжа полиции, а во-вторых, создать долгосрочный консорциум "Академия внутренней безопасности" совместно с РУС и Латвийским университетом. Это позволит первым 220 студентам поступить на шесть программ уже в 2023 году, а также будет способствовать научной деятельности.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов могут получить образование в трех колледжах - Колледже Государственной полиции, Колледже пожарной охраны и гражданской обороны и Колледже Государственной пограничной охраны, которые ежегодно готовят 458, 247 и 209 специалистов соответственно. Ни один из них не предлагает высшего образования второго уровня, необходимого квалифицированному персоналу в этой области.

Отсутствие специалистов сказывается на качестве досудебного расследования, расследовании киберпреступлений и финансовых преступлений, подчеркнула министр внутренних дел Мария Голубева на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Также растет нехватка научных исследований по вопросам безопасности и вопросам, важным для сектора внутренних дел.