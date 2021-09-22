Ликвидированное училище в Скрунде могут использовать для размещения беженцев

Если иммиграционное давление будет увеличиваться, соискателей убежища можно разместить в ликвидированном профессиональном училище в Скрунде, – такую возможность по данным агентства LETA рассматривает Министерство внутренних дел.

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Идея использовать для размещения беженцев здание ликвидированного в 2015 году училища не новая — такой вариант уже рассматривали вскоре после ликвидации училища. В то время Латвия обязалась принять 500 человек в рамках распределения беженцев по европейским странам. Также соискатели убежища попадали в страну, незаконно пересекая восточную границу Латвии. В 2015 году Министерство внутренних дел все же отказалось от этой идеи.

На прошлой неделе Государственная пограничная охрана не выявляла групп иностранцев, незаконно пересекающих латвийско-белорусскую границу. При этом министерство внутренних дел продолжает искать свободные помещения на случай, если давление нелегальной иммиграции усилится и некоторые иностранцы смогут въехать в Латвию.

В комиссии Сейма признали, что вместимость центров размещения соискателей убежища Государственной пограничной охраны и Управления по делам гражданства и миграции достигла максимума.

Министерство внутренних дел получило несколько предложений, но помещений, которые можно использовать сразу или в кратчайшие сроки, пока что найти не удалось.

В холодное время года уровень нелегальной иммиграции уменьшается, однако происходящее на латвийско-белорусской границе нельзя считать классической ситуацией, и латвийские пограничники готовы к предстоящей зиме, — сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

С 10 августа на латвийской границе задержаны 1299 человек, которые пытались незаконно проникнуть в Латвию. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию с 11 августа по 10 ноября в округах Лудзы, Краславы и Аугшдаугавы, а также в Даугавпилсе. С момента введения ЧС 38 людям по гуманным соображениям не запрещено пересекать границу.