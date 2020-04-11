Линкайтс: для моряков в ограничениях на передвижение есть исключения

Для моряков есть исключение в ограничениях на передвижение, что позволяет им более свободно добираться до своего рабочего места, то есть на суда, рассказал агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс, комментируя открытое письмо "Согласия" с призывом к правительству позаботиться о безработных моряках.

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По словам министра, моряки, как и все работники транспортной отрасли, пострадали от пандемии "Covid-19", вместе с тем мореходство является одним из наименее затронутых секторов, потому что в условиях, когда движение по суше ограничено, растет спрос на морские перевозки.

Профсоюзы моряков пока не информировали правительство о том, что моряки в данный момент сталкиваются с особыми сложностями. Поэтому пока не собрана информация о том, сколько моряков продолжают работать и сколько остались без работы.

По словам Линкайтса, обеспечены специальные авиарейсы, которые доставляют моряков в Великобританию для смены экипажей. Министр пообещал подготовить ответ на письмо "Согласия".

Как сообщалось, партия "Согласие" обратилась с открытым письмом к министру сообщения, призывая государство позаботиться об оставшихся без работы моряках, сообщил председатель "Согласия" Янис Урбанович.

Особенно незащищенными в нынешних условиях являются моряки, работающие на иностранных судах.

Урбанович просит Министерство сообщения предоставить информацию о том, какие механизмы помощи уже задействованы, чтобы поддержать моряков, сколько моряков находятся на данный момент в простое, соответствует ли "официальный" простой фактическому и каков средний размер пособия за простой.

Также депутат интересуется, располагает ли министерство информацией о социальной защите моряков, работающих на иностранных судах, и как государство помогает им вернуться в Латвию.

"В нынешних специфических обстоятельствах государство обязано обеспечить помощь и поддержку всем своим подданным", - говорится в письме.