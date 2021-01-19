Линкайтс: экономия за счет здоровья пассажиров общественного транспорта недопустима

Перевозчики и заказчики этих услуг должны контролировать соблюдение требований эпидемиологической безопасности, экономия за счет здоровья людей недопустима, заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

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Министр отметил, что при необходимости нужно организовать дополнительные рейсы общественного транспорта.

С продолжением чрезвычайного положения для обеспечения дистанцирования и сокращения рисков распространения вируса в общественном транспорте количество пассажиров в транспортном средстве не должно превышать 50% его вместимости.

Посадка и высадка пассажиров должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить выполнение этого требования. Если в транспортном средстве в силу его специфики невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, в нем должны быть маркированные сидения, которые занимать нельзя.

Перевозчики обязаны регулярно контролировать количество пассажиров и, чтобы ограничить скопление людей в салоне, отправлять в рейсы транспортные средства с соответствующей вместительностью.

В общественном транспорте маски должны носить как водитель, так и все пассажиры, включая детей с семи лет. Маски могут не использовать дети младше семи лет и лица с нарушениями двигательных функций или проблемами психического здоровья. Требование использовать маски также распространяется на такси. Лицам с подтвержденным Covid-19 и их контактным лицам пользоваться общественным транспортом запрещено, чтобы обезопасить остальных пассажиров.