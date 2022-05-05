Линкайтс: из-за удорожания дизельного топлива не повысятся цены на проезд в общественном транспорте

Из-за удорожания дизельного топлива не планируется повышать цены на проезд в общественном транспорте, заверил в интервью программе Krustpunktā Латвийского радио министр сообщения Талис Линкайтс ("Консервативные").

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"Зафиксированные государством цены и в поездах, и в автобусах по всей стране останутся прежними", — сказал Линкейтс.

Министр сообшения также выразил надежду, что по этой причине граждане, имеющие возможность пересесть с автомобилей на общественный транспорт, воспользуются такой возможностью.

В то же время Линкайтс отметил, что для того, чтобы не повышать плату за проезд в общественном транспорте, поставщикам услуг общественного транспорта потребуются более крупные субсидии от государства.

Политик также упомянул, что сейчас Автотранспортная дирекция оценивает существующие контракты с перевозчиками и корректирует компенсацию для перевозчиков, которые чувствуют повышение цен.

Линкайтс добавил, что до осени заключен выгодный договор на покупку электроэнергии для движения электропоездов.

Министр сообщения считает, что общественный транспорт становится качественнее — например, скоро в Латвии начнут курсировать новые поезда. Это должно побудить жителей делать выбор в пользу общественного, а не личного транспорта, считает Линкайтс.

Министр также указал на то, что в будущем появится единый билет на общественный транспорт. Однако, по словам Линкайтса, такая система должна была начать действовать уже в этом году, но ее внедрение задерживается из-за выпуска новой карты eID. Концепция новой системы заключается в том, что любой мог купить билет с помощью своей карты eID — с учетом всех полагающихся льгот на проезд.

"Я обращался лично к министру внутренних дел и просил ускорить процесс с выдачей карт. К сожалению, все четыре года работы с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ) процесс шел очень медленно. Предлагаем и услуги Дирекции безопасности дорожного движения, и единых государственных и муниципальных центров обслуживания клиентов. Пока отклика со стороны УДГМ нет", — сказпл Линкайтс.

Напомним, что с 1 января 2023 года eID-карта должна стать обязательным документом для латвийцев, что, в том числе, связано с целью "привязать" к этой карте получение услуг — в том числе, проезд в общественном транспорте. Однако УДГМ с трудом справляется с объемом работы, запись на оформление документов растягиваются на недели.