Линкайтс: конкурс на региональные автобусные перевозки сэкономит государству около 85 млн евро

Новая концепция общественного транспорта и конкурс на региональные автобусные перевозки позволят государству за десять лет сэкономить около 85 млн евро или примерно 8,5 млн евро в год, заявил на пресс-конференции министр сообщения Талис Линкайтс.

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Из 16 выставленных на конкурс зон маршрутной сети претенденты на заключение договоров уже определены по 12 зонам, а по оставшимся четырем будет объявлен повторный конкурс. Также на результаты конкурса подано несколько жалоб.

По перевозкам в пяти зонах — Лиепая, Кулдига-Салдус, окрестности Риги, Бауска, Даугавпилс-Краслава, где жалоб нет, в ближайшее время планируется заключить договоры. Они составляют 34% маршрутной сети.

После того как определятся все претенденты, Министерство сообщения подготовит окончательный доклад о финансовом влиянии на госбюджет.

С 2021 года, помимо дотируемых государством поездок, появятся коммерческие автобусные маршруты, а также бесплатные автобусы в малонаселенные места.

Комментируя беспокойство премьер-министра Кришьяниса Кариньша по поводу результатов конкурса, Линкайтс сказал, что на результаты может повлиять только Бюро по надзору за закупками. "Не удивлюсь, если бюро исключит какого-то претендента или заставит оценивать заново. Недопустимо, что несколько проигравших бегут к политикам и пытаются надавить на результаты конкурса", — заявил министр. Он выразил надежду, что правительство будет конструктивно обсуждать сообщение без давления отказаться от одного из претендентов.

Как уже сообщалось, одним из победителей конкурса стало предприятие "Sabiedriskais autobuss", чья материнская компания "B Bus" связана с коррупционными скандалами в Риге и нарушениями в сфере пассажирских перевозок.