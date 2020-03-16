Линкайтс обещает репатриацию за государственный счет, Ринкевич против

Возвращение латвийцев на родину должно быть покрыто из средств госбюджета, потому что сами они, вероятно, не смогут оплатить репатриацию. Об этом в программе "Прямая речь" (Tieša runa) на телеканале LTV заявил министр сообщения Талис Линкайтс (Новая консервативная партия). Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство" считает, что это неправильно — туристы повели себя безответственно, поехав отдыхать в разгар пандемии.

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Линкайтс подчеркнул, что государство сделает все возможное, чтобы вернуть на родину тех, кто этого хочет.

Пока неясно, сколько всего латвийцев находится за границей, но заявку на репатриацию через Консульский регистр подали уже 1 500 человек.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает, что возвращать их за деньги налогоплательщиков — неправильно. Часть из них не виновата в ситуации, в которой оказалась — например, студенты, которые учились за границей — а часть повела себя безответственно, игнорируя предупреждения МИД и поехав отдыхать в разгар кризиса.