Линкайтс: после отмены ограничений в общественном транспорте нужно будет носить маски

Когда начнется отмена введенных из-за Covid-19 ограничений, в общественном транспорте нужно будет использовать защитные маски, заявил министр сообщения Талис Линкайтс в социальной сети Twitter.

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"Сегодня состоялись продуктивные переговоры транспортной отрасли и Министерства здравоохранения о постепенном отказе от ограничений Covid-19", — написал министр, добавив, что в общественном транспорте жителям придется носить маски.

Как сообщалось, уже с 27 марта пассажирским перевозчикам, организаторам перевозок и пассажирам необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Перевозчики должны по возможности ограничивать число пассажиров, например, продавая не более 50% билетов на рейсы. Также перевозчики должны обеспечивать дистанцирование водителя от пассажиров и усиленную дезинфекцию салона.

В свою очередь пассажиры должны использовать общественный транспорт только при крайней необходимости.