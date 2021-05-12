Линкайтс: привитым от Covid-19 необходимо как можно быстрее разрешить не соблюдать самоизоляцию

Латвия должна как можно скорее ввести норму о том, что при въезде в страну привитый от Covid-19 человек не должен соблюдать самоизоляцию и предъявлять отрицательный тест на Covid-19, соотнеся это регулирование с требованиями, введенными в Эстонии и Литве, агентству LETA заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

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В противном случае возникает абсурдная ситуация, когда привитый от Covid-19 гражданин Латвии может въехать в Эстонию без ограничений, но по возвращении он должен сдать тест и находиться в самоизоляции.

Линкайтс сказал, что аналогичные договоренности действуют во многих странах Европы, например, в Дании, Польше, Болгарии, Чехии и Греции, а в ближайшем будущем вступят в силу для Австрии. "Введение такой нормы в Латвии не следует откладывать, в том числе с учетом того, что четкая процедура послаблений будет дополнительной мотивацией для населения к вакцинации", — сказал министр сообщения.

Линкайтс отметил, что разрешение неограниченного въезда для вакцинированных лиц соответствует рекомендациям, опубликованным 3 мая Европейской комиссией относительно въезда из третьих стран и отмены ограничений на несущественные поездки.

Как сообщалось ранее, в настоящее время нет необходимости соблюдать самоизоляцию после въезда в Латвию только из Великобритании, Исландии и Ватикана — стран, где уровень заболеваемости Covid-19 составляет до 50 случаев на 100 000 жителей.