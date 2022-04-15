Линкайтс призвал латвийских автоперевозчиков своевременно вывозить свой транспорт из Беларуси
Foto: LETA

Министр сообщения Талис Линкайтс порекомендовал латвийским автоперевозчикам своевременно вывезти свои автомобили из Беларуси, которая вводит запрет на въезд зарегистрированных в Евросоюзе автотранспортных средств.

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Как сообщалось ранее, Беларусь решила ввести запрет на въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС.

Страна приняла ответные меры на действия Евросоюза, который 9 апреля закрыл свои границы для перевозки грузов, в том числе транзитом, учрежденным в Беларуси автопредприятиям.

Линкайтс поделился твитом портала Gazeta.Ru, в котором сообщается, что Беларусь вводит ответный запрет на въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в Евросоюзе.

"Достоверность информации еще предстоит проверить, но я еще раз призываю латвийских перевозчиков завершить начатые сделки и своевременно вывести автотранспорт из Беларуси", — написал министр.

Министерство транспорта Беларуси подтвердило информацию о том, что страна вводит запрет на въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС. Как говорится в сообщении министерства, исключение предусмотрено для тех, кто следует через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки, а также для тех, кто перевозит почтовые отправления или живых животных.

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