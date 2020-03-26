Линкайтс призвал самоуправления отказаться от скидок на проезд в общественном транспорте
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Министр сообщения Талис Линкайтс призвал самоуправления рассмотреть возможность отмены скидок на проезд в общественном транспорте. Это уменьшит количество людей в одном автобусе, а значит, и возможность заражения.

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Министр призвал пассажиров оценивать необходимость куда-то ехать и использовать общественный транспорт только тогда, когда это действительно нужно. Он отметил, что в транспорте тоже нужно соблюдать дистанцию два метра.

Дирекция автотранспорта уже сообщила, что с 27 марта уменьшит количество людей в одном автобусе. Каждое второе сидение будет отмечено специальным знаком, означающим, что его занимать нельзя.

В тех автобусах, где водитель не отделен от пассажиров стенкой, билеты больше продаваться не будут. Салоны транспортных средств будут усиленно дезинфицироваться.

В случае необходимости количество рейсов может увеличиться.

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